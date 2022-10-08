إصابة 11 شخصا فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 5416 - ن.د.س، ربع نقل بأخرى 6329 - ن.ف.د، تاكسي، على طريق قرية طهنشا بمركز المنيا، بسبب التخطي الخاطئ لإحدى السيارتين.

وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة: علي فتحي أحمد، 32 سنة، صيدلي، أمير محمد حسن، 39 سنة، عمرو نادي توفيق، 35 سنة، سائق، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب شخصين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المحافظة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

كما أصيب شخصان في انقلاب سيارة تابعة لشركة أدوية، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام.

وأصيب تاجر وزوجته وطفلان، إثر وقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين، أمام مدرسة علي بن أبي طالب، غرب مدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة .

وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق .