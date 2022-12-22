هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية أحمد الزغبي

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورا من محافظة الإسكندرية حيث تشهد عروس البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار علي عدة مناطق متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة علي المحافظة.

كان اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اعلن رفع حالة الطوارئ و استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبئ عن الشبكات وعلي خفض مناسيب البيارات، واستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة، استعدادا لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الأمطار.

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، رفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار غدا الخميس، بتمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي، إلي أنه طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية انه من المتوقع ان تشهد محافظة الإسكندرية غدا الخميس 22 ديسمبر 2022 أمطار متوسطة الشدة قد تغزر أحيانا مع فترات المساء.

وواضح رئيس شركة الصرف الصحي أنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات، وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول ، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وتناشد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السادة المواطنين بالآتي:

- تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار .

- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

- في حالة وجود أي تجمعات أو شكاوي الاتصال علي رقم الخط الساخن 175 أو علي رقم 01201175175 محمول - واتساب

أو علي صفحة الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة الخميس 22 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.



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