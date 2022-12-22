اليوم السابع
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هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ببعض مناطق الإسكندرية بسبب منخفض جوى سطحى

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:47 م
هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ببعض مناطق الإسكندرية بسبب منخفض جوى سطحى أمطار الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.  

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وناشدت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخي الحذر، وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

•      تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

•      تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

•      عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

•      عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

•      عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

•      عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار

•      عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

 

ارتفاع الامواج
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امطار الاسكندرية
امطار الاسكندرية

 

امطار اليوم على الاسكندرية
امطار اليوم على الاسكندرية

 

امطار خفيفة و متوسطة على الاسكندرية
امطار خفيفة و متوسطة على الاسكندرية

 

امطار خفيفة
امطار خفيفة

 

هطول امطار على مناطق متفرقة
هطول امطار على مناطق متفرقة


 

 
 
 

 


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