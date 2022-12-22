نصيحة لمرضى القلب لاستقبال 2023 بصحة جيدة بعيدا عن المضاعفات

كتبت فاطمة ياسر

نشرت دراسة فى موقع medicalxpress تظهر أن كبار السن الذين ساروا ما بين 6000 و9000 خطوة فى اليوم كان لديهم خطر أقل بنسبة 40-50% من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، مقارنة بمن يمشون 2000 خطوة فى اليوم، وقاد هذه الدراسة الدكتورة أماندا بالوش، الأستاذة المساعدة فى علم الحركة فى كلية الصحة العامة وعلوم الصحة.

وأوضحت أنه بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، كان هناك خطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية على مدى متابعة متوسطها ست سنوات، وعند السير خطوات أكثر يوميًا كان هناك خطر أقل تدريجيًا.

وفي وقت سابق من هذا العام أظهر بحث أجراه العديد من الأطباء ومنهم Paluch و Steps for Health Collaborative أن المزيد من الحركة حتى أقل من "10000 خطوة في اليوم" ارتبطت بفوائد طول العمر.

ووجد التحليل لـ 15 دراسة شملت ما يقرب من 50000 شخص من أربع قارات أن المشي ما بين 6000 و8000 خطوة يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بين كبار السن.

وشمل التحليل لثماني دراسات أكثر من 20000 شخص من الولايات المتحدة و42 دولة أخرى، وبالنسبة للبالغين الأصغر سنًا لم يتم الكشف عن أى صلة بين الخطوات اليومية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وستركز الأبحاث المستقبلية التي تشمل البالغين الأصغر سنًا والخطوات اليومية على بوادر أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري من النوع 2، بتطور هذه الظروف لدى البالغين الأصغر سنًا وهي مهمة للوقاية المبكرة.