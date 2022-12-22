مقتل وإصابة 5 جنود فى انفجار عبوة ناسفة فى نينوى شمال العراق

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت الأحد استهدفت رتلا للشرطة الاتحادية جنوبي كركوك بالعراق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة كركوك وصولا إلى تلال حمرين وحوض العظيم شهدت خلال الفترات الماضية عمليات تمشيط لمطاردة تنظيم داعش الإرهابي، فيما نفذ سلاح الجو العراقي ضربات جوية استهدفت أوكارا للتنظيم .

