رئيس وزراء العراق: نتبنى نهجا منفتحا لبناء شراكات إقليمية مبنية على المصالح المشتركة

إبراهيم حسان

قال محمد شياع السودانى، رئيس مجلس الوزراء العراقى، إن فكرة تأسيس مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق فى إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بينه وبين دول الجوار الجغرافى والإقليمى، إضافة إلى الدول الصديقة، مؤكدا أن الحكومة العراقية تتبنى نهجا منفتحا يهدف إلى بناء شراكات إقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة، بما فى ذلك إنشاء المشروعات الاستراتيجية التكاملية لربط العراق بمحيطه الإقليمى.

وأضاف السودانى فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن، أن العراق يسعى للعمل مع الدول الأخرى، للتحول إلى دول مصنعة، من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة تستفيد من نقاط القوة والمنافسة لكل دولة، وتعزز من القدرة الصناعية المشتركة، وتربط سلاسل القيمة المضافة لكل من الدول، ضمن سلسلة متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وكذلك إطلاق المشروعات العملاقة في شتى القطاعات، كالنفط والغاز والزراعة والصحة والتعليم والسياحة.

وأكمل: "من الضروري أيضا التركيز على قطاع الخدمات وتطويره واعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد في دولنا ومنطقتنا، بالإضافة إلى معالجة مشكلة البطالة من خلال تنمية القطاع الخاص المنتج وتحسين ظروف العمل فيه وتوفير الضمانات اللازمة للعاملين".

وأكد: "إن العراق يواجه تهديدا وجوديا بسبب شح المياه، وإننا عازمون على العمل الجاد مع جيراننا بالجمهورية التركية والإيرانية، بما يساعد على دعم التعاون وتحقيق التنمية والاستقرار، ونحن بدأ في تعزيز استخدام أنظمة الري الحديث للحفاظ على المياه".