اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر تشارك الشعب التنزانى احتفاله ببدء الملء الأول لخزان مياه سد "جوليوس نيريرى"

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:20 م
مصر تشارك الشعب التنزانى احتفاله ببدء الملء الأول لخزان مياه سد "جوليوس نيريرى" جانب من الاحتفال
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

المطرب المصري أحمد جمال يغنى مع فرقة تنزانية عن السلام والتعاون والصداقة بين الشعبين الشقيقين المصري والتنزانى

 
شاركت مصر، الشعب التنزاني الشقيق، احتفاله وفرحته، بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، حيث شهدت فعاليات الاحتفالية، مشاركة المطرب المصري أحمد جمال، بتقديم أغنية بالمشاركة مع أحد المطربين التنزانين وفرقته، عن السلام والتعاون والصداقة بين الشعبين الشقيقين المصري والتنزانى.
 
واستقبلت الجماهير التنزانية، بالزعاريد، الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، لدى وصولها موقع الاحتفالية بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، وذلك تعبيراً عن فرحتهم بهذا المشروع الكبير، الذى سيحدث تحولا محورياً فى حياة الشعب التنزاني.
 
وافتتحت الاحتفالية، بتقديم الصلوات من رجال الدين التنزانيين، داعين الله أن يبارك هذا المشروع، الذى سيحقق التنمية والتقدم الاقتصادي للشعب التنزاني، وتلا ذلك تقديم كلمات من مسئولى الحكومة التنزانية، والإدارات المحلية، وطوائف وجموع الشعب التنزاني، والتى أكدوا فيها فرحتهم الكبيرة بهذا المشروع العظيم، وشكرهم وامتنانهم للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، وللشركات المصرية على معاونتهم فى تحقيق هذا الحلم الكبير.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

سد تنزانيا

تنزانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة