مصرع شخص واصابة اثنين أخرين في تصادم توك توك بعمود إنارة في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم توك توك بعمود إنارة على رافد الطريق الدولي" بلطيم كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل الجثمان والمصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد، مصرع شخص، وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم توك توك بعمود إنارة على رافد الطريق الدولي" بلطيم كفر الشيخ، وجر إيداع جثمان المتوفي، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين لاستقبال المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي مصرع يوسف نورالدين، 40سنه، وإصابة كل من هناء نورالدين، 45 سنة ،باشتباه مابعد الارتجاج، و اسامه جمال علي، 50 سنه، بكدمات وسحاجات، وجميعهم من الرياض، تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.