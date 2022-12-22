إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 6 أشخاص، اليوم، الخميس، في حادث تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الزراعى بقنا بالقرب من قرية الطويرات بمركز قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي بقنا بالقرب من قرية الطويرات، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.



وتبين أن حادث تصادم السيارتين الملاكي أسفر عن إصابة محمد منصور، أحمد طايع حسان، جمعة على أحمد، كريم ربيع، أحمد السيد، خالد غريب، إصابات متفرقة وكدمات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.



وفي سياق آخر كان قد أصيب شخص بطلق ناري، في ظروف غامضة بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط، جنوب محافظة قنا، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص بطلق خرطوش في ظروف غامضة بقرية كلاحين الحاجر في قفط، وتبين إصابة جمال.ح،ع، 50 عاما، طلق ناري بالصدر والبطن، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف إلي مكان الواقعة لنقل المصاب، فيما تكثف الأجهزة الأمنية في مركز شرطة قفط من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلي الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات، ونقل المصاب إلى مستشفى قفط.