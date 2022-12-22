محافظ جنوب سيناء يكرم الفنان جمال مليكة بعد نجاح بينالى شرم الشيخ الدولى

جنوب سيناء_ ياسر عامر

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الفنان التشكيلى العالمى المصرى الإيطالى جمال مليكة رئيس بينالى شرم الشيخ الدولى الرابع للفنون، بمناسبة نجاح البينالى الدولى الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجارى.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه للفنان العالمي، وأشار المحافظ إلى أن مليكة حاصل علي تسع ميداليات، ودكتوراه من جامعة نابولي بإيطاليا، بالإضافة لعدد 2 ميدالية من بابا الفاتيكان.

وأضاف المحافظ، أن البينالى رسالة أمن وسلام لكافة دول العالم، ووعد بإقامة البينالي الدولي كل عام بمدينة شرم الشيخ مع توفير كافة الإمكانيات لنجاحه ككل عام، مشيرا إلي أن مثل تلك الفعاليات الفنية تسهم في تنشيط السياحة الثقافية والفنية على أرض مدينة السلام، إضافة إلى أنها فرصة جيدة للتواصل الفني والثقافي بين فناني مصر والدول العربية والأوروبية، مشيدًا بدور الفنانين المشاركين في البينالي لحرصهم الدائم على تجميل بعض ميادين المدينة، وإهدائها العديد من اللوحات الفنية.

وأوضح فوده أن هذا الحدث العالمي يعد ترويجًا للسياحة بالمدينة، خاصة أن الفنانين المشاركين فيه يعدوا سفراء في بلادهم لنقل ما تتمتع به شرم الشيخ من مقومات سياحية متنوعة، وطقس مميز على مدار العام، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ أصبحت في مصاف المدن العالمية، لما شهدته خلال الفترة الماضية من أحداث عالمية أبرزها مؤتمر قمة المناخ الذي لفت أنظار العالم إليها.

يشار إلى أن بينالي شرم الشيخ الدولي الرابع للفنون شارك به في دورته الرابعة هذا العام أكثر من 50 فنانا من عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا ورومانيا وإنجلترا، وبمشاركة عدد من المواهب المصرية الشابة.