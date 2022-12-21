اليوم السابع
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الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:54 ص
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محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاحتفالات الكريسماس.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:54 ص
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاحتفالات الكريسماس.. صور شرم الشيخ تستعد للكريسماس
جنوب سيناء- ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جولة تفقدية استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال السائحين والزائرين للاحتفال بأعياد الكريسماس واستقبال عام ميلادي جديد 2023.
 
حيث تفقد المحافظ عددا من الميادين وأعمال التجميل والإنارة بها، يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ.
 
وأكد محافظة جنوب سيناء عن استعداد شرم الشيخ وباقي المدن السياحية بالمحافظة لاستقبال احتفالات الكريسماس والعام الميلادي الجديد، حيث وضعت اشجار  "الكريسماس"، وبعض الأشكال الأخرى المضيئة بالميادين الرئيسية والطرق وامام الفنادق.
 
وأكد فودة علي متابعة الجهود المبذولة لإضفاء الوجه الجمالي والحضاري  ونشر البهجة واستقبال جميع الزائرين من مختلف الجنسيات  استعدادا  للكريسماس، والعام الجديد.
 
شرم الشيخ تستعد للكريسماس (1)
شرم الشيخ تستعد للكريسماس (1)

شرم الشيخ تستعد للكريسماس (2)
شرم الشيخ تستعد للكريسماس (2)

شرم الشيخ تستعد للكريسماس (3)
شرم الشيخ تستعد للكريسماس (3)

شرم الشيخ تستعد للكريسماس (4)
شرم الشيخ تستعد للكريسماس (4)

شرم الشيخ تستعد للكريسماس (5)
شرم الشيخ تستعد للكريسماس 

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

احتفالات الكريسماس

عام ميلادي جديد

مدينة شرم الشيخ



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