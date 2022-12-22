اليوم السابع
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الخميس، 22 ديسمبر 2022 06:07 م
أكرم القصاص
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محافظ أسيوط يعتمد تثبيت 147 من العاملين بالصناديق والحاسبات الخاصة.. التفاصيل

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:51 م
محافظ أسيوط يعتمد تثبيت 147 من العاملين بالصناديق والحاسبات الخاصة.. التفاصيل لقاء المحافظ بمدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.
أسيوط- فريق المحافظات

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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارات تثبيت بعض العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية للتثبيت طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم بموازنة الديوان العام،  جاء ذلك خلال لقاءه أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن القرارات التي تم اعتمادها شملت 147 من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة وتثبيتهم على وظائف دائمة بموازنة الديوان العام ، موجهًا مسئولي الموارد البشرية بضرورة تقديم الدعم والتعاون الكامل مع المتعاقدين خلال إتمام إجراءات التعيين وكذلك مراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم.

وتقدم محافظ أسيوط بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار مؤكداً لهم حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين وتوفير حياة كريمة لهم ، موجهًا بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.


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