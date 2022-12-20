135 شابا وفتاة يحصلون على فرص عمل من ملتقى توظيف بأسيوط

كتبت – مرام محمد

حرصت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط على متابعة الحاصلين على فرص عمل من خلال ملتقى التوظيف الذى انعقد مطلع شهر نوفمبر الماضى، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لمديريات القوى العاملة بالمتابعه الدورية على الشركات التي تعلن عن فرص عمل للشباب بالمحافظات بهدف تحقيق المصداقية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستمرة .

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، فى تقريره الذى تلقته الوزارة فى هذا الشان، أنه تم متابعة جانب من فرص العمل التي تم توفيرها من خلال الملتقى، لـ 135 شابا وفتاة من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل على وظائف: مدير فرع، وموظف بالفرع، ومحاسبين، وأفراد أمن، وعمال إنتاج، وأمين مخازن، وعمال، خلال الفترة الماضية .

وأضاف مدير المديرية، أنه يتم المتابعة بصورة مستمرة للشباب المتقدمين للحصول على فرص العمل، لضمان حصولهم على فرص لائقة تحسن من مستويات معيشتهم، وذلك من خلال إدارة بحوث العمالة، وأجهزة التفتيش العمالى التابعة للمديرية بناء على تعليمات الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

كانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود 4510 وظائف خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه وتصل إلى 6000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.