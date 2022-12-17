وزارة المالية تصدر كتابًا دوريًا بشأن الصناديق والحسابات الخاصة

كتب هانى الحوتى

أصدرت وزارة المالية ، الكتاب الدوري رقم 141 لسنة 2022، بشأن الصناديق و الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة لحوكمة عملية الرقابة على الاستخدامات والمصروفات ترشيدًا للإنفاق.

ونص الكتاب :"نظرًا لما تلاحظ من مخالفة أحكام الكتاب الدوري رقم 56 لسنة 2022، يتم الالتزام في حالة أن يكون الإنفاق بالمشاركة بين عجز الموازنة والصناديق والحسابات الخاصة، يتم صرف حصة الصناديق والحسابات الخاصة أولًا بالكامل قبل الصرف من حصة عجز الموازنة لما تتكبده الموازنة العامة للدولة من أعباء خدمة الدين"، ووجهت وزارة المالية رؤساء الجهات المخاطبة بأحكام الكتاب والمسئولين الماليين بها تنفيذ ما ورد بكل دقة، وإحالة المسئول عن مخالفته للمساءلة القانونية.

وكان الكتاب الدوري رقم 56 قد نص على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء إضافية تخص الصناديق والحسابات الخاصة مع إحالة المتسبب للمساءلة القانونية.

حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغ 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات، و17.3% من الإيرادات غير الضريبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية.

وبلغ الفائض الأولي للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 حوالي 5 مليارات جنيه بنسبة 0.1% من الناتج المحلي، مقابل عجز -0.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بنحو 15.5%، وارتفاع المصروفات بنحو 17.8% مقابل نفس الفترة من العام السابق، حيث استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

فيما حقق الميزان المالي الكلي للموازنة العامة للدولة نحو -1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023.