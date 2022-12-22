وذكرت الوكالة الأنباء الماليزية أنه تم اكتشاف الجثث الأربعة صباح اليوم ما أدي إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 30 قتيلا ، مشيرة إلى أنه لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين، في حين نجا 61 من إجمالى 94 شخصًا الذين تعرضوا للحادثة التي وقعت في الساعة يوم الجمعة الماضي بمن فيهم 29 طفلا و65 بالغًا.

وكان الانهيار الأرضي قد وقع بينما كان أكثر من تسعين شخصا نائمين معظمهم فى المخيم الواقع قرب منتجع جبلي .. فيما زار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم المخيم، وأعلن تقديم مساعدات مالية لعائلات الضحايا.

وتشهد ماليزيا باستمرار انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة تهطل عموما في نهاية كل عام، وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكن الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.