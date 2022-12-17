وأشار المسئولون إلى أن انهيارا أرضيا وقع في باتانج كالي وهي منطقة جبلية تبعد حوالي 50 كيلومترا شمال كوالالمبور، مشيرين إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث جارية في موقع معسكر غير مرخص، لكن الأمطار الغزيرة خلال الليل أدت إلى عرقلة عمليات البحث.. حسبما ذكرت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية.

وذكرت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن 94 شخصا حوصروا جراء الانهيار الأرضي، لكن 61 منهم في أمان ومازال 12 آخرين في عداد المفقودين، فيما لقى 21 شخصا على الأقل مصرعهم من بينهم خمسة أطفال.

وأوضح رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية سيلانجور داتوك نورازام أن عمليات البحث والإنقاذ توقفت خلال الليل بسبب الأمطار الغزيرة، فيما تم استئناف العمليات صباح اليوم بمساعدة الحفارات.

وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم للصحفيين، أمس الجمعة، إن الحكومة ستقدم 10 آلاف رينجيت ماليزي كمساعدات لعائلات كل شخص لقى مصرعه، بينما سيحصل الناجون على ألف رينجيت ماليزي لكل أسرة.

وأمرت إدارة الغابات في عدة ولايات بإغلاق المعسكرات التي تعتبر عالية الخطورة، وكذلك مسارات المشي لمسافات طويلة والقيادة على الطرق الوعرة في أعقاب الكارثة.

وتعتبر الانهيارات الأرضية شائعة في ماليزيا، ولكن عادة لا يحدث ذلك إلا بعد هطول أمطار غزيرة، وتحدث الفيضانات في كثير من الأحيان، حيث نزح حوالي 21 ألف شخص العام الماضي بسبب الأمطار الغزيرة في سبع ولايات.



