ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى فى ماليزيا لـ 25 قتيلا بينهم 8 أطفال

وقال مسؤولون، وفقا لراديو (مونت كارلو) الدولية، اليوم الأربعاء، إن "الانهيار حدث بينما كان أكثر من تسعين شخصاً نائمين معظمهم في المخيم الواقع قرب منتجع جبلي".

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد زار المخيم، وأعلن تقديم مساعدات مالية للعائلات التي قتل أو جرح أفراد منها في الانهيار الأرضي.

وتشهد ماليزيا باستمرار انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة تهطل عموماً في نهاية كل عام، وفرضت الحكومة الماليزية قوانين صارمة للبناء على سفوح التلال، لكنّ الانهيارات الأرضية تتواصل في هذا البلد بسبب سوء الأحوال الجوية.