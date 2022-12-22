لو إنت من سكان الجيزة.. تعرف على خطوات إصدار تراخيص المحال العامة

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، الخطوات والمستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المبسطة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك على النحو الآتي:-

المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.

2- الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.

3- توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

4- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.

5- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.

6- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

7- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.

8- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.

9- رسم توضيحي "كروكي" موضح به موقع المحل.

10- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

12- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

خطوات إصدار الترخيص

1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.

2- يتم إخطار صاحب الطلب بالإشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.

3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.

4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.

7- وفي حالة عدم استيفاء الطالب الإشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.

8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:

- نوع النشاط.

- اسم المرخص له والمدير المسؤول.

- تحديد المساحة المرخص بها.

- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.