محافظ دمياط تقود حملة مكبرة لمتابعة التزام المحال بالإعلان عن أسعار السلع

وفى سياق متصل، تواصلت محافظ دمياط مع أصحاب تلك المنشآت والبائعين للاطمئنان على توافر مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية والبيع بالتسعيرة المقررة، كما ناشدتهم الإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدت أنه سيتم مصادرة السلع غير المُعلن عن أسعارها اعتبارًا من الأسبوع القادم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على مديرية التموين بالاستمرار فى توزيع الأرز على محال البيع لتغطية احتياجات السوق من تلك السلع الاستراتيجية، ووجهت بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لمتابعة العمل بتلك المنظومة وضبطها والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وتضمنت جولة محافظ دمياط أيضا تفقد المجمعات الاستهلاكية، ورصد توفير السلع الاستراتيجية أبرزها " الأرز والزيت"، كما تابعت أيضا حركة الأسواق وطرح السلع أمام الجمهور.

وشددت محافظ دمياط على ضرورة تكثيف الحملات لمتابعة التزام المحال التجارية بتطبيق التعليمات المقررة بشأن توفير السلع وكذلك الإعلان عن الأسعار، مشيرة إلى أنه سيتم مصادرة أى سلعة لم يتم الإعلان عن أسعارها بشكل واضح بداية من الأسبوع القادم، موضحة أن هناك متابعة دورية من قبل المحافظة بخصوص هذا الشأن.

وناشدت محافظ دمياط المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ حملات مكبرة خلال الأسبوع القادم لمتابعة التزام الجميع بتطبيق تلك التعليمات.