سعر الدولار اليوم الخميس 22-12-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الخميس 22-12-2022، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 24.64 للشراء و24.69 جنيه للبيع.

بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.70 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.66 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 24.66 جنيه للشراء.

24.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 24.64 جنيه للشراء.

24.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 24.68 جنيه للشراء.

24.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 24.64 جنيه للشراء.

24.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 24.70 جنيه للشراء.

24.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 24.72 جنيه للشراء.

24.75 جنيه للبيع.