زيارة لطلبة الإعدادية لمعابد الكرنك بالأقصر بعد تعامد الشمس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر بقيادة محمود العديسي مدير الإدارة، عقب الاحتفال بشروق الشمس على محور معابد الكرنك مروراً بقدس الأقداس، زيارة لطلبة المدارس الإعدادية لمعابد الكرنك، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، حيث تم عمل زيارة ميدانية لمجموعة من طلاب المدارس بالمرحلة الإعدادية لزيارة معابد الكرنك، والتحدث عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم مع شرح تفصيلي للمعابد الكرنك.

كما نظمت منطقة آثار مصر العليا إدارة الوعي الأثري بالأقصر، فعالية بمنطقة طريق الكباش وبمشاركة مديرية التربية والتعليم بالأقصر وقصر ثقافة الطفل بالأقصر، بفقرات تعليمية ترفيهية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفولة ومرور عام على افتتاح طريق الكباش، حيث تم عرض مسرح عرائس للأطفال استعرض من خلاله أهمية الاحتفال بذكرى افتتاح طريق الكباش، كما تم عرض فقرة عن التنمر، وعند الإنتهاء من مسرح العرائس تم عمل ورشة تلوين لصور مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

وكانت قد شهدت معابد الكرنك قبل شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيسى لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس المميزة التى أبهرت الجمهور، وذلك ضمن فعاليات العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة، وذلك لحضور فعاليات احتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر.

كما شهدت منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، وصول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيرى، واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وقيادات المحافظة ومديرية الأمن، لحضور فعاليات رصد ظاهرة تعامد الشمس بالمعبد، حيث تتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك للإعلان عن الانقلاب الشتوى وبدء فصل الشتاء رسمياً فى 21 ديسمبر من كل عام.



الوعى الأثرى بالأقصر تنظم زيارة لطلبة المدارس الإعدادية لمعابد الكرنك



زيارة الطلبة داخل معابد الكرنك



زيارة لطلبة المدارس الإعدادية لمعابد الكرنك بعد ظاهرة تعامد الشمس



زيارة لطلبة المدارس الإعدادية لمعابد الكرنك