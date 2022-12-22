رجال الدين والأطفال يشاركون فى احتفالات بورسعيد بالعيد القومى.. صور



الأطفال يرفعون الأعلام المصرية

ورفع الأطفال بالمدارس المختلفة من شتى أحياء بورسعيد، الأعلام المصرية مرددين للأغاني الوطنية التى ملأت أرجاء الميدان بواسطة مكبرات الصوت الخاصة بالإذاعة الداخلية لديوان عام المحافظة.



عروض فنية للشباب والرياضة

وقدمت بعض الفرق التابعة لمديرية الشباب والرياضة، عروضاً فنية وطنية أمام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.



وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري

ووضع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليلًا من الزهور، اليوم الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة"، في إطار الإحتفال بالذكرى 66 لجلاء العدوان الثلاثي ومغادرة آخر جندي من أرض المدينة الباسلة.

جاء ذلك بحضور اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من قيادات القوات المسلحة.



الموسيقى العسكرية

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية.

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه فخور بهذه المناسبة العطرة وهي ذكرى جلاء العدوان الثلاثي عن مصر، موضحاً أن الأمن والإستقرار نعمه بسببها وصلنا للتطوير والتنمية.



المحافظ يقدم التهنئة بالذكرى 66

وأضاف المحافظ، خلال لقائه بالقيادات وتهنئتهم بعيد بورسعيد القومي، أننا تشرفنا اليوم بحضور الفدائي أحمد هلال، أحد أبطال المقاومة الشعبية، ونرسل تحية وتقدير لكل أسر الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل وطننا الغالي مصر.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه لفخر لنا أنه يوجد ميادين في كل دول العالم باسم "بورسعيد"، لبسالة هذا الشعب وتسطيره للملاحم البطولية.