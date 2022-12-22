محافظ بورسعيد فى ذكرى جلاء العدوان الثلاثى: الأمن والاستقرار نعمة

وأضاف المحافظ، خلال لقائه بالقيادات وتهنئتهم بعيد بورسعيد القومي، أننا تشرفنا اليوم بحضور الفدائي أحمد هلال، أحد أبطال المقاومة الشعبية، ونرسل تحية وتقدير لكل أسر الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل وطننا الغالي مصر.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه لفخر لنا أنه يوجد ميادين في كل دول العالم باسم "بورسعيد"، لبسالة هذا الشعب وتسطيره للملاحم البطولية.

وأشار إلى أن، اليوم هو رساله لكل أولادنا وأطفالنا تحفزهم على التضحية والفداء من احل الوطن، موضحاً أننا لابد أن نحافظ على بلدنا الغالية مصر.

وأوضح، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقوم بالتعمير والبناء والتنمية، ومحاربة الإرهاب معاً، لافتاً إلى النسيج المصري هو نسيج وطني واحد بكل فئات الشعب المصري.

وتحتفل محافظة بورسعيد، في يوم 23 ديسمبر من كل عام بالعيد القومي للمدينة الباسلة وجلاء آخر جندي من العدوان الثلاثي من الأراضي المصرية، وتستمر الاحتفالات بالمحافظة حتى نهاية الشهر.

ووضع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليلًا من الزهور، اليوم الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة"، في إطار الإحتفال بالذكرى 66 لجلاء العدوان الثلاثي ومغادرة آخر جندي من أرض المدينة الباسلة.

وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية.