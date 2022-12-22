اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء المجر يتهم أوكرانيا بالتمييز ضد الأقليات

الخميس، 22 ديسمبر 2022 05:00 ص
رئيس الوزراء المجر يتهم أوكرانيا بالتمييز ضد الأقليات الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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اتهم رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان أوكرانيا بحرمان الأقليات من حقوقهم.

وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه "قبل 2015 كانت في أوكرانيا منظومة تضمن النظام وتلبي كافة الأقليات التي تقطنها، بما في ذلك المجرية. وكان هناك سلام، ولم يتضرر أحد".

وتابع: "وفي عام 2015 حرموهم من حقوقهم وتتعرض أكثر من 100 مدرسة للتمييز باستمرار".

وأضاف أن هنغاريا لا تريد إثارة هذا الموضوع الآن انطلاقا من التضامن مع أوكرانيا، لكنها لن تساعدها بمشاركتها في أي تكامل دولي وعقد أي اتفاقات ثنائية، ما دامت هذه القضية عالقة".

يذكر أن التوتر بين المجروأوكرانيا ظهر على خلفية تبني أوكرانيا قانونا يقيّد التعليم بلغات الأقليات.


فيكتور أوربان

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