جرعات تفوق عدد السكان.. الولايات المتحدة تكشف رقم صادم عن مخدر الفنتانيل

كتبت : نهال أبو السعود

كشفت إدارة مكافحة المخدرات فى الولايات المتحدة إنها ضبطت 50.6 مليون حبة من مخدر الفنتانيل وأكثر من 10 آلاف رطل من مسحوق الفنتانيل هذا العام وتمثل فى المجموع أكثر من 379 مليون جرعة قاتلة.

وبحسب واشطن بوست يعد الفنتانيل مادة أفيونية أقوى من الهيروين من مرة ونصف إلى 50 مرة ويمكن أن يضعف قدرة المستخدم على التنفس.

واشارت إدارة مكافحة المخدرات فى بيانها إلى أن الفنتانيل هو أخطر تهديد للمخدرات يواجه الولايات المتحدة حاليًا ويعتبر 2 مليجرام من المادة الأفيونية، جرعة قاتلة.

وقالت أن ميلجرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات: "هذه الجرعات المميتة الكافية من الفنتانيل لقتل كل أمريكى تعكس التزام إدارة مكافحة المخدرات الثابت بحماية الأمريكيين وإنقاذ الأرواح من خلال ملاحقة المسؤولين عن تهريب الفنتانيل عبر الولايات المتحدة".

وأضافت: "تتمثل الأولوية التشغيلية العليا لإدارة مكافحة المخدرات فى هزيمة اثنين من عصابات المخدرات المكسيكية - عصابات سينالوا وخاليسكو - المسؤولة بشكل أساسى عن الفنتانيل الذى يقتل الأمريكيين اليوم"

وقالت إدارة مكافحة المخدرات الامريكية أن معظم الفنتانيل الذى يتم تهريبه حاليًا يتم إنتاجه بكميات كبيرة فى مصانع سرية فى المكسيك بمواد كيميائية.

فى العام الماضى، أصدرت إدارة مكافحة المخدرات تحذيرًا للسلامة العامة، محذرة الأمريكيين من ارتفاع حاد فى الادوية المغشوشة التى تحتوى على الفنتانيل والميثامفيتامين التى تباع فى جميع أنحاء البلاد. وقالت أن العديد من هذه الحبوب مصنوعة لتبدو تمامًا مثل الأدوية الموصوفة من الأطباء.

هذا العام، صادرت إدارة مكافحة المخدرات أيضًا ما يقرب من 131 ألف رطل من الميثامفيتامين، وأكثر من 4300 رطل من الهيروين، وأكثر من 444 ألف رطل من الكوكايين.