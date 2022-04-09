مخدر جديد يثير الفزع فى أمريكا.. و"ذا هيل" : قتل 29 شخصا خلال شهرين

كتبت: نهال أبو السعود

أطلقت وكالة مكافحة المخدرات فى الولايات المتحدة تحذيرات بشأن اكتشاف اتجاه مقلق، حيث يتعاطى الناس جرعة زائدة بعد تناول مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية عالية الفعالية دون قصد.

وبحسب صحيفة ذا هيل، فى رسالة إلى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية هذا الأسبوع، قالت إدارة مكافحة المخدرات أن هناك ارتفاعًا على مستوى البلاد فى ما اطلق عليه "حفلات الجرعات الزائدة" الجماعية المتعلقة بالفنتانيل والتى تنطوى على ثلاث أو أكثر من الجرعات الزائدة التى تحدث فى نفس الوقت والمكان.

وفقًا للوكالة، كان هناك ما لا يقل عن سبعة حفلات مؤكدة للجرعات الزائدة الجماعية فى الولايات المتحدة فى شهرين فقط، مما أدى إلى 29 حالة وفاة بجرعة زائدة.

وأشارت الوكالة إلى انه غالبًا ما يخلط مهربو المخدرات الفنتانيل غير المشروع - الذى يمكن أن يكون أقوى 50 مرة من الهيروين وأقوى 100 مرة من المورفين - مع عقاقير مسحوق أخرى مثل الكوكايين والميثامفيتامين لأنه رخيص التصنيع ويمكن أن تكون الكمية الصغيرة قوية بشكل لا يصدق.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات أن هذا الاتجاه أدى إلى حدوث جرعات زائدة جماعية حيث يأخذ المستخدمون جرعات كبيرة من العقار دون علمهم.

وقعت ثلاثة من سبعة أحداث جرعة زائدة جماعية فى شهر مارس وحده، فى إحدى الحالات، تناول 21 شخصًا جرعة زائدة فى ملجأ للمشردين فى أوستن، تكساس بعد تناول الكوكايين والميثامفيتامين المضاف إليه مادة الفنتانيل وثلاثة من هؤلاء ماتوا.

فى كورتيز بولاية كولورادو، توفى ثلاثة أشخاص فى غرفة بالفندق بعد تناول ما اعتقدوا أنه حبوب أوكسيكودون لكنها كانت حبوب مقلدة تحتوى على الفنتانيل.

وقالت أن ميلجرام مديرة إدارة مكافحة المخدرات فى بيان "الفنتانيل يقتل الأمريكيين بمعدل غير مسبوق."

غذى الفنتانيل ارتفاعًا غير مسبوق فى تعاطى جرعات زائدة من المخدرات القاتلة على الصعيد الوطني. توفى أكثر من 105000 أمريكى من جرعات زائدة فى فترة الـ 12 شهرًا المنتهية فى أكتوبر مع أكثر من 66 فى المائة من تلك الوفيات التى تنطوى على الفنتانيل أو غيره من المواد الأفيونية الاصطناعية الخطرة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).