تفاصيل دعم أهالى قرية القرايا بإسنا ضمن قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الأقصر – أحمد مرعى

حصل أكثر من 16 ألف مواطن بقرية القرايا التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على دعم كبير ضمن فعاليات قافلة "ستر وعافية"، على مدار الأيام الماضية وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة صباح منصور نائبة مركز ومدينة إسنا، وياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروى النمسا.

وتم على مدار الأيام الماضية ضمن القافلة دعم أهالى القرية بما يلي:-

1. توزيع بطاطين ولحوم وكراتين مواد غذائية

2. قافلة طبية بتخصصات مختلفة شملت (باطنة - جلدية - رمد - نسا - انف واذن وحنجرة - عظام - القدم السكري - اطفال)

3. الكشف والأدوية والمتابعة وقياس النظارات وتجهيزها

4. توعية الأهالى للكشف المبكر عن سرطان الثدي

5. وفرت القافلة دعما للأهالى بتوفير كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وتوعية للتعامل مع ذوي القدرات الخاصة

6. تم شق التمكين الاقتصادي لتمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخري

7. توفير معرض ملابس بأسعار مخفضة

8. قامت الحملة بطرق الأبواب لدعم الأهالي المتعففين وكبار السن سواء لحوم أو طرود سلع غذائية وبطاطين

9. قامت الحملة بتوزيع بطاطين لحملة دفء الشتاء من مؤسسات التحالف ضمن القافلة الشاملة "ستر وعافية"

10. تم العمل على توزيع مواد غذائية ولحوم لمساعدة الأهالى وخدمتهم

11. شارك بالحملة كافة كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

12. سيتم توزيع مساعدات اجتماعية في عدد من مراكز محافظة الأقصر خاصة بالسراير والمراتب

13. يجرى التجهيز لتوزيع مواد غذائية وبطاطين تغطي ما يقارب 16 ألف مستفيد