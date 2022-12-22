اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفاصيل دعم أهالى قرية القرايا بإسنا ضمن قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:00 ص
تفاصيل دعم أهالى قرية القرايا بإسنا ضمن قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل أكثر من 16 ألف مواطن بقرية القرايا التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على دعم كبير ضمن فعاليات قافلة "ستر وعافية"، على مدار الأيام الماضية وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة صباح منصور نائبة مركز ومدينة إسنا، وياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروى النمسا.

وتم على مدار الأيام الماضية ضمن القافلة دعم أهالى القرية بما يلي:-

1.    توزيع بطاطين ولحوم وكراتين مواد غذائية

2.    قافلة طبية بتخصصات مختلفة شملت (باطنة - جلدية - رمد - نسا - انف واذن وحنجرة - عظام - القدم السكري - اطفال)

3.    الكشف والأدوية والمتابعة وقياس النظارات وتجهيزها

4.    توعية الأهالى للكشف المبكر عن سرطان الثدي

5.    وفرت القافلة دعما للأهالى بتوفير كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم وتوعية للتعامل مع ذوي القدرات الخاصة

6.    تم شق التمكين الاقتصادي لتمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخري

7.    توفير معرض ملابس بأسعار مخفضة

8.    قامت الحملة بطرق الأبواب لدعم الأهالي المتعففين وكبار السن سواء لحوم أو طرود سلع غذائية وبطاطين

9.    قامت الحملة بتوزيع بطاطين لحملة دفء الشتاء من مؤسسات التحالف ضمن القافلة الشاملة "ستر وعافية"

10.  تم العمل على توزيع مواد غذائية ولحوم لمساعدة الأهالى وخدمتهم

11. شارك بالحملة كافة كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

12. سيتم توزيع مساعدات اجتماعية في عدد من مراكز محافظة الأقصر خاصة بالسراير والمراتب

13. يجرى التجهيز لتوزيع مواد غذائية وبطاطين تغطي ما يقارب 16 ألف مستفيد


الاقصر

التحالف الوطنى للعمل الاهلى

اخبار الاقصر

دعم قرية القرايا

اخبار اليوم

قوافل ستر وعافية بالاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة تسعد "سدس الأمراء" ببنى سويف.. حكاية قرية تغيرت ملامحها فى 2022.. إنشاء مجمع خدمى وزراعى ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى.. إنشاء سوق وموقف مطور ووحدتى إطفاء وإسعاف ووحدة صحية.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 04:00 م

الكشف على 234 حالة فى قافلة بقرية الغنامية فى المنوفية ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:52 م

محافظ المنوفية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 03:18 م

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير قرية النجوع ضمن حياة كريمة.. صور

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 02:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة