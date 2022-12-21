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حياة كريمة بالأقصر.. مجلس قروى النمسا يستكمل العمل بمشروع الصرف الصحى

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 04:00 ص
حياة كريمة بالأقصر.. مجلس قروى النمسا يستكمل العمل بمشروع الصرف الصحى العمل فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.
 
وفى هذا الصدد يتابع ياسر حلمى عباس، رئيس مجلس قروي النمسا، العمل بمشروع الصرف الصحي بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى متابعة صب أرضية الدور الأرضي في مبنى لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، والتي تتكون من طابقين الطابق الأول لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن.
 
وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إنه بالعمل الجاد فى المشروعات بصورة يومية، بدأت ملامح تلك المشروعات تظهر على الأرض، وذلك نظراً لقيام كل جهات التنفيذ بالعمل والتنسيق فيما بينها لنهو الأعمال وعدم حدوث تعارض فيما بينها، ويتم ذلك بمتابعة مباشرة من المحافظة والأجهزة المعاونة لها وعقد الاجتماعات التنسيقية الأسبوعية بين جهات الإشراف والتنفيذ والوحدات المحلية ورؤساء المدن، بهدف الوصول لحل كل المعوقات بشكل فورى وعاجل وإعداد التقارير اللازمة للمتابعة من قبل كل أجهزة الدولة على كل المستويات المركزية والمحلية.
 
استمرار العمل بمشروع الصرف الصحى بالنمسا
استمرار العمل بمشروع الصرف الصحى بالنمسا

العمل اليومي بمشروع الصرف الصحى بالنمسا
العمل اليومي بمشروع الصرف الصحى بالنمسا

مشروع الصرف الصحى بالنمسا
مشروع الصرف الصحى بالنمسا

العمل فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا
العمل فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا

 


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