محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير قرية النجوع ضمن حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال النهائية لمشروع تطوير قرية النجوع بمركز ومدينة إسنا، بمرافقة كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لحياة كريمة، والمهندسة صباح منصور والمهندس عبد الرحيم طايع نائبا رئيس مركز ومدينة إسنا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة.

واستعرض المهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لحياة كريمة أمام المحافظ الأعمال النهائية الجارى تنفيذها لإنهاء المرافق المتضمنة شبكة المياه والصرف الصحى وخطوط الغاز والاتصالات، والتى يعقبها البدء فى أعمال رصف الطرق بالقرية، يذكر أن مشروع تطوير قرية النجوع يأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة.

ومن جانبه شدد المستشار مصطفى ألهم على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة القرية، حتى يلمس المواطنين حجم مجهودات الدولة لرفع جودة الخدمات التى يتلقاها المواطن، وعلى هامش جولته التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم ومشاكلهم، موجهاً بالتنسيق لحل مشاكل هؤلاء المواطنين من خلال مجلس مدينة إسنا.

وفى نفس السياق انطلقت بمحافظة الأقصر سلسلة قوافل "ستر وعافية" التى يقدمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك بقرية الدير بمركز إسنا جنوب المحافظة، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وتم تنظيم تلك القوافل وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعي للأطفال.

وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف ، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة، وبجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري، حيث شارك في القافلة 20 كيان من كيانات التحالف الوطنى منهم (مؤسسة أبو العينين -- جمعية رعاية مرضي الكبد - جمعية مصطفي محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة – الأورمان - مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية - مؤسسة بهية - الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية - الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة - بنك الطعام المصري – مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مصر الخير - جمعية رسالة) بجانب مشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى، وتستهدف القافلة إجراء هذه الكشوفات الطبية والعلاجية المجانية للمئات من المواطنين.



الأعمال النهائية لمشروع تطوير قرية النجوع ضمن حياة كريمة



العمل بمشروع تطوير قرية النجوع ضمن حياة كريمة



متابعة مشروع تطوير قرية النجوع ضمن حياة كريمة



محافظ الأقصر يتفقد الأعمال النهائية لمشروع تطوير قرية النجوع