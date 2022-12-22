تطوير طريق اللواء أحمد عبد الله فى بورسعيد بتكلفة 73 مليون جنيه

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أنه يتم تطوير طريق اللواء أحمد عبد الله بدءاً من الكوبرى السطحى للحرفين فى مدينة بورفؤاد حتى معدية شرق بورسعيد، بتكلفة 73 مليون جنيه.

وأضاف محافظ بورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الطريق يأتى بعرض 25 مترا على طول الطريق، مشيراً إلى أن ذلك ضمن التطورات العديدة التى تشهدها محافظة بورسعيد.

وأوضح المحافظ أن هذا الطريق يؤدى إلى معدية شرق بورسعيد، تلك المنطقة التى تشهد العديد من المشروعات القومية من مزارع سمكية وأرصفة بحرية ومناطق صناعية.

ويخدم طريق اللواء أحمد عبد الله كل المواطنين والتجار والعاملين المنتقلين من وسط مدينة بورفؤاد شرق بورسعيد إلى المنطقة التى تشمل المشروعات القومية.