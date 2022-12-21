محافظ بورسعيد يلتقى رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار.. صور

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اللواء شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار، والوفد المرافق بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، فى إطار دعم خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد فى كل المجالات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة.

فى بداية اللقاء رحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للادارة والاستثماروالوفد المرافق لمحافظة بورسعيد، مستعرضا عرضا تقديميا حول الفرص الاستثمارية والسياحية بمحافظة بورسعيد والمشروعات القومية العملاقة التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات، كما تم عرض فيليمين حول مجمل إنجازات بورسعيد خلال سبعة اعوام ماضية.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد حصلت على بنية تحتية قوية في كافة المجالات، خلال الآونة الاخيرة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بجعل بورسعيد قاطرة التنمية لمصر بأكملها، متطرقا للحديث عن اعمال التنمية والتطوير في محافظة بورسعيد، حتى أصبحت مدينة نموذجية في كل شىء،منوها أن الدولة المصرية استطاعت خلال ثمانية أعوام إقامة بنية تحتية عظيمة واقتصاد مصري يتحمل كافة التحديات.

وأوضح المحافظ أنه تم تطوير كافة المجالات في بورسعيد بالتوازي من أجل المواطنين في المقام الأول ، حتي يشعر بالرضا،منوها إلى الطفرة الصناعية و الكيانات الاقتصادية العملاقة في بورسعيد،موضحا ان بورسعيد اتخذت خطوات ثابتة نحو التحول من مدينة تجارية إلى مدينة صناعية من الطراز الأول.

وشهد اللقاء،مناقشة الجوانب المتعلقة بمشروعات التعاون بين الجانبين خاصة في مجال إقامة مشروعات سياحية على أعلى مستوى، ووجه محافظ بورسعيد بعمل دراسة مستوفية لكافة أبعاد وجوانب مشروعات التعاون، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لتحقيق التعاون المثمر.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للادارة والاستثمار عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد والتعرف على المشروعات القومية الهامة التي شهدتها بورسعيد خلال الاعوام الماضية، مشيدا بما عرضه محافظ بورسعيد من مشروعات قومية هامة ساهمت في تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة على أرض بورسعيد، معربا عن فخره وترحيبه بالتعاون الكامل مع محافظة بورسعيد وتقديم كافة أوجه الدعم، منوها لأهمية توعية المواطن بما يحدث في الواقع والذي كان ثمار جهد وإنجاز وسرعة غير معتادة، رغم التحديات التي تواجهها الدولة، متمنيا استمرار التقدم والتنمية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.