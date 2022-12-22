تأجيل امتحان المستوى الرفيع للثانوية الأزهرية بالإسكندرية بسبب سوء الطقس

كما أكدت المنطقة الأزهرية فى الإسكندرية، على استئناف العمل والامتحانات بشكل طبيعى يوم السبت القادم، إلا فى حالة سوء حالة الطقس سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حرصا على سلامة الطلاب .

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس 22 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية" طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.