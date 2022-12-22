تأجيل امتحان المستوى الرفيع للثانوية الأزهرية بالإسكندرية بسبب سوء الطقس

قررت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، تأجيل امتحان المستوي الرفيع والحاسب الآلي للصفين الأول والثانى الثانوى إلى يوم السبت 31 ديسمبر القادم، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وتعطيل الدراسة اليوم بكافة مدارس الإسكندرية.
كما أكدت المنطقة الأزهرية فى الإسكندرية، على استئناف العمل والامتحانات بشكل طبيعى يوم السبت القادم، إلا فى حالة سوء حالة الطقس سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حرصا على سلامة الطلاب .
وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس 22 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية" طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.
وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 22 ديسمبر.
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
كما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.
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