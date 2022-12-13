المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: تفعيل المنصة الإلكترونية لتوفير محتوى تعليمى للطلاب

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية مع مسئولى الإدارات لتفعيل المنصة الإلكترونية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية التى تهدف إلى توفير محتوى تعليمي إلكتروني لجميع الطلاب بجميع المراحل، ومواكبة المناهج وطرق التدريس الحديثة.

حضر الاجتماع علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية المنسق العام على حسن والمنسقين.

وأكد رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية على أهمية المنصة الإلكترونية ودورها في خدمة العملية التعليمية وتوفير مادة تعليمية لكافة المراحل التعليمية بطرق حديثة وسهلة بدلا من الطرق التقليدية.