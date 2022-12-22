بايدن يعلن دعما أمنيا لأوكرانيا بـ1.85 مليار دولار

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ما تحققه كييف مهم لكل العالم، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يحاول إظلام أوكرانيا.

وأضاف جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تستغل الشتاء لتجويع الأوكرانيين، موضحا أن 1.85 مليار دولار كدعم أمني لأوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن هناك 370 مليون دولار دعما إنسانيا لأوكرانيا، متابعا: دعمنا و أوروبا أوكرانيا بالدبابات، و300 يوم من العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا.

وقال جو بايدن، إن الشعب الأوكراني لن يكون وحيدا في مواجهة عدوان روسيا، متابعا: دعمنا المتنوع لأوكرانيا صعّب مهمة روسيا في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: مساعداتنا لأوكرانيا إنسانية ومالية وعسكرية، وأوكرانيا حققت انتصارات في خيرسون وخاركيف.

وتابع جو بايدن: سنواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، موضحا أن منظومة باتريوت التي سنقدمها لأوكرانيا ستشكل إضافة حاسمة.

ووجه جو بايدن حديثه لفلودومير زيلينسكي قائلا: لن تكونوا أبداً لوحدكم، معلنا عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار.

وتابع جو بايدن: لم أر دول الحلف والاتحاد الأوروبي أكثر وحدة مما هي الآن، موضحا أن فلاديمير بوتين اعتقد أن أوروبا ستنقسم على نفسها لكنه زاد من قوتها.

وأضاف الرئيس الأمريكي: يمكن أن تنتهي حرب أوكرانيا إذا قرر فلاديمير بوتين ذلك، متابعا: لا يجب أن نقلل من تداعيات هذه الحرب على روسيا وفلاديمير بوتين أقر بذلك.

وقال جو بايدن، إن الرئيس الروسى بوتين لن يستطيع كسب هذه الحرب، موضحا أن فلاديمير بوتين فشل حتى الآن في إخضاع أوكرانيا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: سنمنح أوكرانيا التدريب اللازم على منظومة باتريوت، وأضاف الرئيس الأمريكى خلال لقائه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الأربعاء، أننا لا نقبل بالعدوان المستمر والهجوم على الأبرياء في أوكرانيا، معلنًا تزود كييف بأنظمة صواريخ باتريوت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن القوات الروسية ضربت المستشفيات والمعالم المدنية، مشيرًا إلى أن موسكو تحاول استخدام الشتاء كسلاح، لافتا إلى أن الشعب الأوكراني ما زال يُلّهم العالم بالشجاعة والصمود من أجل مستقبلهم، مشيدًا بالشعب الأمريكي الذي يقف بفخر معكم.