بايدن: موسكو تحاول استخدام الشتاء كسلاح

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: سنمنح أوكرانيا التدريب اللازم على منظومة باتريوت، وأضاف الرئيس الأمريكى خلال لقائه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الأربعاء، أننا لا نقبل بالعدوان المستمر والهجوم على الأبرياء في أوكرانيا، معلنًا تزود كييف بأنظمة صواريخ باتريوت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن القوات الروسية ضربت المستشفيات والمعالم المدنية، مشيرًا إلى أن موسكو تحاول استخدام الشتاء كسلاح، لافتا إلى أن الشعب الأوكراني ما زال يُلّهم العالم بالشجاعة والصمود من أجل مستقبلهم، مشيدًا بالشعب الأمريكي الذي يقف بفخر معكم.

وأوضح جو بايدن، أن الجمهوريين والديمقراطيين بجانب حلفائنا اليابان ودول أخرى تقف بجانب "كييف"، حتي نضمن استمرار الدعم العسكري والمالي والأمني الذي تحتاجه أوكرانيا، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعة الجوية، وندعو الوقوف ضد "الكرملين" حتى يتحقق السلام.

وأشاد الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني، ووصفه بأنه زعيم رائع، وعظيم لشجاعته الكبيرة، وقال جو بايدن: الشعب الأمريكي يقف بفخر مع أوكرانيا، متابعا: ندعم رغبة أوكرانيا في تحقيق سلام عادل.

وفى وقت سابق أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عن سعادته الغامرة باستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إنه وزيلنسكي لديهما الكثير ليتناقشا بشأنه خلال الزيارة، متمنيا لنظيره رحلة جوية موفقة، وذلك في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنبرة تحد قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده اليوم الأربعاء مكررا الوعود باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها بما فيها شبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس الأوكراني -حسبما أوردت صحفية "ذا هيل" الأمريكية- "سنفعل كل ما هو ممكن ومستحيل، وما هو متوقع وغير متوقع، حتى يحصل أبطالنا على كل ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر. والحصول على النتائج التي يتوقعها جميع الأوكرانيين".