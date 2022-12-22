النمسا تمدد إقامات 90 ألف أوكرانى

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية موافقة حكومة البلاد على تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة ل 90 ألف لاجئ أوكراني.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين فى البلاد بلغ 90 ألف لاجئ، منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية، وأن حكومة البلاد موافقة على تمديد تصاريح الإقامة المؤقتة لهم حتى مارس 2024.

وأوضح البيان أن الإقامة القانونية للأوكرانيين فى النمسا موثقة ببطاقة هوية خاصة بالنازحين من الحرب، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت بالفعل أن حق الإقامة المؤقت للأشخاص النازحين بسبب الحرب من أوكرانيا سيستمر حتى نهاية مارس 2024 على الأقل.

وأشار البيان إلى أنه تم إصدار ما يقرب من 90 ألف بطاقة هوية منذ مارس الماضى حيث يتلقى حاليًا حوالى 56 ألف شخص نزحوا بسبب الحرب من أوكرانيا الرعاية الأساسية فى النمسا بينما تم تسجيل أكثر من 67 ألف أوكرانى هارب بسبب الحرب فى السجل المركزى لوزارة الداخلية النمساوية.