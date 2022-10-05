روسيا: الغرب بات شريكا فى جرائم الحرب الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

أكد ممثل روسيا في مجلس حقوق الإنسان أن الغرب بتجاهله الجرائم التي ارتكبتها أوكرانيا ضد السكان الناطقين بالروسية وتزويد كييف بالأسلحة لارتكابها، بات في الواقع شريكا في هذه الجرائم، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ممثل روسيا في مجلس حقوق الإنسان، إنه نتيجة كل ضربة ضد لوجانسك ودونيتسك، من خلال الأسلحة التي تقدمونها، قُتل ولا زال يُقتل الأطفال. وبتوفير هذه الأسلحة، تصبحون في الواقع شركاء في جرائم حرب السلطات والجيش الأوكراني".

وتابع ممثل روسيا في مجلس حقوق الإنسان: أنتم لا زلتم بنفاق تتجاهلون الخطاب البغيض والقمع ضد المقيمين الناطقين بالروسية في أوكرانيا والتي أدخلتها كييف إلى مرتبة الأيديولوجية الرسمية. ولم تقوموا أبدا بإدانة الهجمات على وسط دونيتسك والمرافق المدنية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومحطة زابوروجيا النووية والبنية التحتية المدنية على أراضي روسيا.