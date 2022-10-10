الاتحاد الأوروبي يطلق أداة البحث عن عمل عبر الإنترنت للاجئين أوكران

كتبت: هناء أبو العز

كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن أداة جديدة عبر الإنترنت، لمساعدة الأوكرانيين في العثور على وظيفة فيما يتطلع التكتل إلى تمديد حمايته للنازحين بسبب التحرك الروسي لعام آخر.

يذكر أن حوالي 4.2 مليون شخص وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا مشمولون بنظام يمنح جميع الفارين من الصراع الدعم في الإقامة والرعاية الصحية والوصول إلى التعليم والحق في دخول سوق العمل في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية ، إيلفا جوهانسون ، إن هذا النظام يحتاج إلى تمديد لمدة عام على الأقل حتى مارس 2024 ، مع السماح للعائدين إلى أوكرانيا بالاحتفاظ بحقوقهم في حال اضطروا إلى الفرار مرة أخرى.

ستسمح أداة البحث عن الوظائف عبر الإنترنت المسماة "EU Talent Pool" لأولئك الذين شردهم التحرك الروسي بتحميل سيرهم الذاتية ، والتي ستكون متاحة لأكثر من 4000 من أرباب العمل ، وخدمات التوظيف العامة الوطنية ووكالات التوظيف الخاصة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتشغيل نيكولا شميت في مؤتمر جديد إن خمس دول في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى البرنامج التجريبي ، بما في ذلك بولندا ، التي تأوي أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين ، ودعا المزيد للانضمام.

وقال: بالنسبة لأصحاب العمل في الاتحاد الأوروبي ، الذين نعرف أنهم يواجهون نقصًا في العمالة في العديد من القطاعات وفي العديد من مجموعات المهارات المختلفة ، يمكن أن يكون هذا موردًا مهمًا يمكنك الاعتماد عليه.

والأداة التجريبية للبحث عن الوظائف، التي تديرها هيئة العمل الأوروبية ، متاحة باللغة الإنجليزية والأوكرانية والروسية وهي مرتبطة بشبكة التعاون في الاتحاد الأوروبي لخدمات التوظيف مع أكثر من 3 ملايين وظيفة شاغرة.

وقد دخل حوالي 600 ألف أوكراني سوق العمل في الاتحاد الأوروبي منذ بدء الصراع.