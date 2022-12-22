الفراولة فاكهة الشتاء السحرية.. تحافظ على قلبك وتنظم ضغطك

كتبت فاطمة ياسر

الفراولة تعد من الفواكه الشتوية أي التي تظهر خلال فصل الشتاء، وتتمتع بطعم ومذاق رائعين، كما أنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية، كفيتامين سي والألياف والماء والماغنسيوم و البوتاسيوم وحمض الفوليك، ولذا تناولها يعد من الخيارات الغذائية الرائعة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “EVERYDAYHEALTH”، أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الفراولة، ومنها:

-تناول الفراولة يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم، والسبب أنها تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم الذي يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته في الدم.

-تعمل الفراولة على الحفاظ على صحة القلب، والأوعية الدموية، وتحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالقلب والأوعية.

-الفراولة تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول بالدم، والحد من التعرض لارتفاع نسبته.

-تعد الفراولة من الفواكه المهمة الغنية بحصائص الالتهابات، ولذا فتناولها يقلل من فرص الإصابة بأي التهاب في الجسم.

-الفراولة تعد من الفواكه الجيدة لمرضى السكر، فتناولها يساهم في تظيم نسبته في الدم، والحد من ارتفاع نسبته.

-الفراولة تعد من الفواكه الجيدة التي تساهم بكل كبير في تنظيم الجهاز الهضمي، والحد من التعرض لأي مضاعفات الصحية المرتبطة بالجهاز الهضمي، كالإمساك أو الإسهال أو انتفاخ البطن.