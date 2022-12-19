4 أسباب هتخليك تضيف التمر لنظامك الغذائي.. أبرزها تحسين الهضم

كتبت ميرفت رشاد

يختلف المظهر الغذائي للتمور باختلاف الصنف ومرحلة النضج وظروف النمو بشكل عام ، تعتبر التمر مصدرًا جيدًا للألياف وتوفر بعض البوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات، تتكون التمور في الغالب من الكربوهيدرات، ومع ذلك ، فإن محتواها العالي من السكر لا ينبغي أن يوجهك بعيدًا عن الاستمتاع بهذه الأطعمة الغنية بالمغذيات، عندما تستهلك تمرًا كاملاً غير معالج ، فإن السكر الموجود داخل الفاكهة يحدث بشكل طبيعي ، ويتم تعبئته بالألياف ومركبات نباتية أخرى مفيدة لصحتك، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن السكريات المكررة والمضافة هي التي يجب أن تكون محدودة في نظامك الغذائي، وإليك الفوائد الصحية لتناول التمور وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

الفوائد الصحية للتمور



يفيد صحة القلب والأوعية الدموية



أمراض الأوعية الدموية هي حالات تضعف الأوعية الدموية وتؤثر على تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، تمتلئ التمر بمركبات نباتية قوية تسمى البوليفينول والتي قد تساعد في الوقاية من أمراض الأوعية الدموية ، مثل تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب ومرض الشريان التاجي ، وفقًا لمنشور عام 2021 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية ، أكدت الأبحاث أن التمر قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية..

تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا



التمر غني بالمركبات الفينولية والمكونات النشطة في النباتات التي يمكن أن تعمل كمضادات للأكسدة وتحارب مسببات الأمراض في جسمك، مضادات الأكسدة هي المواد التي تمنع تلف الخلايا من الجذور الحرة الضارة، هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر وأمراض القلب والسرطان. أظهرت الأبحاث المنشورة في عام 2019 في مجلة الصيدلة والعلوم البيولوجية أن نشاط مضادات الأكسدة في التمور يكون أعلى عندما يكون في مرحلة النضج من النمو،من المهم ملاحظة أن التخزين المناسب للتمور يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهةن تأكد من تخزينها في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف لحماية محتوى مضادات الأكسدة.

يوفر الألياف للمساعدة في الهضم



تعتبر التمر مصدرًا رائعًا للألياف، توفر العديد من الفوائد الصحية ، مثل استقرار مستويات السكر وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل مخاطر بعض أنواع السرطان وزيادة بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزيز حركة الأمعاء،،. وفقًا لمراجعة عام 2021 المنشورة في مجلة أمراض الجهاز الهضمي السريرية والتجريبية ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف جنبًا إلى جنب مع الكثير من الماء يساعد في تحريك الأشياء عبر الجهاز الهضمي.

يسرع عملية الولادة



في محاولة للحد من مضاعفات المخاض والولادة ، درس الباحثون آثار استهلاك التمر على مختلف مراحل المخاض والولادة، يحتوي التمر على العديد من الأحماض الدهنية التي تساعد في إنتاج البروستاجلاندين التي تسرع عملية الولادة عن طريق زيادة الانقباضات وإنضاج عنق الرحم ، وفقًا لمراجعة 2020 المنشورة في BMC Pregnancy & Childbirth . بالإضافة إلى البروستاجلاندين ، يحتوي التمر على مركبات تلتصق بمستقبلات الأوكسيتوسين لبدء الانقباضات.