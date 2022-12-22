اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 ديسمبر 2022 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن الجنسيات الأجنبية.. تعرف عليها

الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:57 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن الجنسيات الأجنبية.. تعرف عليها أرشيفية - وزارة الداخلية
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية، برد الجنسية المصرية لعدد 11 شخصا تبدا أسماءهم من أشرف إسماعيل محمود وحتى السيدة ناهد حسن أحمد، كما صدر بالاذن بالتجنس لعدد 21 مواطن شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية واحتفاظهم بالجنسية المصرية، ونشرت الجريدة أيضا قرار استبعاد مواطنة نيجيرية خارج البلاد لاسباب تتعلق بالصالح العام، ويؤذن ل42 شخصا بالتجنس بجنسيات اجنبية مع عد الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

 

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

 

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

 

 
11
22
33
44
55
66
77
88
99
111
222
 

الجريدة الرسمية

الجنسية المصرية

جنسية اجنبية

منح جنسية

زوال جنسية

وزير الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة