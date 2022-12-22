اليوم السابع
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الأمم المتحدة: نريد سلاما يستند إلى القانون الدولي في أوكرانيا

الخميس، 22 ديسمبر 2022 01:00 ص
الأمم المتحدة: نريد سلاما يستند إلى القانون الدولي في أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة أنها تريد سلاما يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء: "نود أن نرى سلاما في أوكرانيا وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. رأينا تصعيدا لهذا النزاع، ورأينا معاناة المزيد من الناس".

وأضاف: "نود أن نرى نهاية النزاع في إطار ميثاق الأمم المتحدة".

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال ما إذا كان الأمين العام يعتبر حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة دفاعا مشروعا على سيادة البلاد أو خطوة نحو تصعيد النزاع.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت يوم الأربعاء عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع "باتريوت" وغيره من المعدات والذخيرة.


ستيفان دوجاريك

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