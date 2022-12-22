استمرار الدراسة والامتحانات بشكل طبيعى بجامعة الإسكندرية رغم سقوط الأمطار

وكان قد وجه الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب السادة وكلاء الكليات، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بسرعة الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأشار إلى ضرورة إعلان جداول الإمتحانات للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات، والتأكيد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.