إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتبن "مينى باص" بالفيوم

أصيب 5 مواطنين، فى حادث تصادم، وقع بين سيارتين مينى باص، بطريق الفيوم /القاهرة الصحراوي أمام بنزينة وطنية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "مينى باص"، بطريق الفيوم / القاهرة الصحراوى، فى نطاق محافظة الفيوم.





وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 مواطنين بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين الى قسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى الفيوم العام، وتشخيص الإصابات، وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرر محضى بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان 5 مواطنين أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى، بين دهشور والإقليمى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب، سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى، بين دهشور والطريق الإقليمى.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من قائد السيارة وانقلبت السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.