إصابة 4 مواطنين بحالة اختناق من عادم توك توك فى الفيوم



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بإصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق بمنزلهم بقرية الريان الجديدة، بمركز يوسف الصديق.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، بسبب وجود عادم صادر من توك توك، وضعه صاحبه داخل المنزل المقيمين فيه، وقام بتشغيله لإصلاح عطل به، وتركه يعمل لوقت طويل، فصدرت منه عوادم كثيفة، امتلأ بها المنزل، وتسببت في حالة اختناق للمصابين، وتم نقلهم إلي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.