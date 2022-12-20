اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:56 م
أكرم القصاص
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إصابة 4 مواطنين بحالة اختناق من عادم توك توك فى الفيوم

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:36 م
إصابة 4 مواطنين بحالة اختناق من عادم توك توك فى الفيوم سيارة اسعاف
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 4 مواطنين بحالة اختناق، بسبب عادم صادر من توك توك، كان يعمل داخل منزل، بقرية الريان بمركز يوسف الصديق فى الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بإصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق بمنزلهم بقرية الريان الجديدة، بمركز يوسف الصديق.

 

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، بسبب وجود عادم صادر من توك توك، وضعه صاحبه داخل المنزل المقيمين فيه، وقام بتشغيله لإصلاح عطل به، وتركه يعمل لوقت طويل، فصدرت منه عوادم كثيفة، امتلأ بها المنزل، وتسببت في حالة اختناق للمصابين، وتم نقلهم إلي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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