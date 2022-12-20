إصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى، بين دهشور والإقليمى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب، سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى، بين دهشور والطريق الإقليمى.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من قائد السيارة وانقلبت السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.