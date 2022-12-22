إصابة 10 أشخاص بينهم 5 حالات حرجة فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بأنحاء الجسد، صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث بين سيارتين ودراجة بخارية بطريق "بلبيس- القاهرة الصحراوى" أمام ميدان الطيارة، نطاق قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "بلبيس- القاهرة الصحراوى" أمام ميدان الطيارة وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وكدمات.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية تروسكيل، بسبب السرعة، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلييس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم، وتبين إصابة 5 من المصابين بإصابات خطيرة، تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وجاري تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل لقي شاب مصرعه، مساء أمس، إثر تعرضه لحادث حيث صدمه القطار بالقرب من مزلقان بدوي في نطاق ودائرة مركز شرطة كفر صقر في محافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام القطار بأحد الشخاص بالقرب من مزلقان بدوي في نطاق ودائرة مركز كفر صقر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اصطدام القطار بشاب يُدعى "محمد م م"، في العقد الثالث من العمر، مقيم في قرية أبو شرابية التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر صقر المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها،وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.