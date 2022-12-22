أعلن القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إصابة ديمترى روجوزين، المدير العام السابق لوكالة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" ، نائب رئيس الوزراء السابق، خلال قصف أوكراني لفندق في دونيتسك، مشيرا أيضا إلى مقتل شخصين آخرين في القصف.
وقال بوشيلين اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية:"لقى شخصان مصرعهما في دونيتسك خلال قصف أوكراني استهدف فندقا وأُصيب في القصف ديمتري روجوزين، المدير العام السابق لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، وقائد مجموعة المستشارين العسكريين الروس "الذئاب القيصرية".
ومن جانبه ، أعلن الرئيس السابق لـ "روس كوسموس" دميتري روجوزين بعد الإصابة أنه سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بشظية قذيفة في فندق دونيتسك. وكان الفندق، الذي يعيش فيه مجموعة من المستشارين العسكريين ،بمن فيهم دميتري روجوزين، قد تعرض للقصف باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، يفترض أنها مدفعية ذاتية الدفع من طراز (سيزار) عيار 155 ملم.
وفى يوليو الماضى، أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما، بإعفاء دميتري روجوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".
كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما آخرا بتعيين نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، مديرا عاما لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بعد إعفائه من منصبه.
وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "تعيين بوريسوف يوري إيفانوفيتش مديرا عاما للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس".
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