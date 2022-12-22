وقال بوشيلين اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية:"لقى شخصان مصرعهما في دونيتسك خلال قصف أوكراني استهدف فندقا وأُصيب في القصف ديمتري روجوزين، المدير العام السابق لمؤسسة "روسكوسموس" الحكومية، وقائد مجموعة المستشارين العسكريين الروس "الذئاب القيصرية".

ومن جانبه ، أعلن الرئيس السابق لـ "روس كوسموس" دميتري روجوزين بعد الإصابة أنه سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابته بشظية قذيفة في فندق دونيتسك. وكان الفندق، الذي يعيش فيه مجموعة من المستشارين العسكريين ،بمن فيهم دميتري روجوزين، قد تعرض للقصف باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه، يفترض أنها مدفعية ذاتية الدفع من طراز (سيزار) عيار 155 ملم.