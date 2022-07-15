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الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يقيل المدير العام لوكالة الفضاء الروسية

الجمعة، 15 يوليه 2022 05:10 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يقيل المدير العام لوكالة الفضاء الروسية فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال

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أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الجمعة، بإعفاء دميتري روجوزين من منصب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "إعفاء روجوزين دميتري أوليجوفيتش من منصب المدير العام للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس". هذا المرسوم يدخل حيز التنفيذ في يوم توقيعه".

كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما آخرا بتعيين نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف، مديرا عاما لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بعد إعفائه من منصبه.

وجاء في المرسوم المنشور على موقع الكرملين: "تعيين بوريسوف يوري إيفانوفيتش مديرا عاما للمؤسسة الحكومية لأنشطة الفضاء "روسكوسموس".
 


فلاديمير بوتين

الفضاء الروسية

روسيا

أوكرانيا



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