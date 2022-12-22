أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس تُكرم بطلة مصر الذهبية "سارة سمير"

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر تكريم لبطلة مصر العالمية سارة سمير الحاصلة على 3 ميداليات ذهبية فى وزن 76 كجم ببطولة العالم بكولومبيا اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

جاء التكريم تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وإشراف الدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

وبحضور الدكتور عمرو مصطفى منسق أسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجمهورية والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة والدكتور حسين السمري رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية ورئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة .

وبحضور 300 طالب وطالبة من الأسرة بدأ التكريم بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم فيديو تعريفى عن أنشطة أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس.

كما حرص الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على تقديم الشكر لأسرة طلاب من أجل مصر صاحبة فكرة التكريم، مثمناً روح العمل الجماعى داخل الاسرة والعمل التطوعى الذى يظهر جلياً فى مشاركة الأسرة بكافة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، لافتاً إلى أن دعم المتميزين والموهوبين نهج الدولة فى هذة المرحلة ويرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ترتقى الدول بمثل هذه النماذج المتميزة ، مشيراً إلى أن سارة سمير أثبتت صدارتها كأول امرأة مصرية وعربية وأفريفية تحصل على هذا الإنجاز فى رفع الأثقال، مضيفاً أن البطل صناعة المحيطين فدعم الأسرة والمدربين يُشجع البطلة ويجعله يأمل فى تحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال " مندور " أن الأبطال الرياضيون أصبحوا من القوى الناعمة التى تُضفى الثقل الحضارى لكل بلد، مؤكداً أن المجلس الأعلى للجامعات يرصد كثير من الوقت فى اجتماعاته لرصد ودعم الطلاب المتميزين علمياً وبحثياً ورياضياً وفنياً .

فيما أفاد الدكتور عمرو مصطفى، أن أسرة طلاب من أجل مصر رسالتها محددة وهي إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين من خلال عرض نماذج الموهوبين ليكونوا قدوة ومثل للتأكيد على مكانة مصر الكبيرة بين دول العالم ، واصفاً مشوار العالمية لسارة سمير بالشاق مؤكداً أن الوصول للقمة سهل ولكن المحافظه عليها هو الأصعب مشيداً بأنجازاتها فى مجال رفع الأثقال الذى استطاعت خلاله أن تحصل على ما يزيد عن 80 ميداليه فقط 5 منهم فضية وبرونز و75 ذهب ، فهى بحق بطلة مصر الذهبية ونحن اليوم نقدمها كرمز لرفع مستوى الوعي الطلابي ودفعهم نحو المساهمة الفعالة من أجل تطوير الوطن كلا فى موقعه.

ومن جانبه، تمنى الدكتور كمال درويش أن يكون بمصر على الأقل 100 "سارة سمير" لرفع اسم مصر وعزف سلامنا الوطنى بالعالم أجمع، معرباً عن سعادته الغامرة عند تكريم أحد أبطال مصر العالمين، خاصة وأن مصر لها تاريخ طويل فى رياضة رفع الأثقال.

بينما أعرب الدكتور حسين السمري عن سعادته بتواجده بجامعة قناة السويس الأقرب إلى قلبه، واصفاً الأبطال الرياضين بسفراء مصر، مؤكدا على أن إنجاز سارة سمير فخر لكل فتاة مصرية وعربية.

كما كشف الدكتور ماجد العزازي أن مشوار البطلة سارة سمير من مركز شباب القصاصين إلى العالمية لم يكن بالسهل بل شهد العديد من التحديات التى خاضتها البطلة بمثابرة واستبسال.

كما عرضت "سارة سمير" لبدايتها بقريتها بالقصاصين وعشقها لرياضة رفع الأثقال وكيف استطاعت استعادة بريقها فى السيطرة على الذهب سريعا بعد فترة صعبة مرت بها وصولا إلى تحطيم ثلاث أرقام أفريقية وتسجيل أرقامًا جديدة باسم مصر بعدما نجحت في خطف ثلاث ميداليات ذهبية واعتلت منصات التتويج .